Киты переходят из XRP и DOGE в этот новый альткоин — ожидают рост

Крупные инвесторы переводят свои средства из таких известных криптовалют, как XRP и Dogecoin , в новый цифровой актив. Это движение намекает на значительный потенциал роста в ближайшем будущем. Появившийся альткоин привлекает внимание, и его рост может быть значительным. Узнайте, что привлекает этих крупных игроков и почему этот новый токен может стать следующей большой вещью.

Спрос на $XYZ растет по мере того, как капитализация приближается к отметке в $15 млн.

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четкой дорожной картой и вовлеченным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с $0,0001 до $0,003333, а на следующем этапе планируется довести ее до $0,005. Окончательная цена предпродажи составляет $0,02, после чего токен будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в $0,10 может принести ранним инвесторам доход до 1 000 раз, если проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 10 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают вознаграждение

В XYZVerse все решает сообщество. Активные участники не просто зрители — за свою преданность они получают вознаграждение в виде токенов XYZ. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и постоянному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждая игра направлена на то, чтобы продвинуть ее дальше, укрепить ее цену и сплотить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Выплаты, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

За последние шесть месяцев цена XRP продемонстрировала значительную активность. За этот период цена выросла на 291,71 %, что свидетельствует о сильном росте. За последнюю неделю она выросла на 13,04 %, демонстрируя положительную динамику. Однако за последний месяц цена снизилась на 17,03 %, что свидетельствует о некоторой волатильности.

В настоящее время цена XRP торгуется между $1,97 и $2,55. Краткосрочные и долгосрочные скользящие средние расположены близко: 10-дневная SMA находится на уровне $2,31, а 100-дневная SMA — на уровне $2,35. Индекс RSI находится на уровне 38,11, что указывает на возможную перепроданность актива. Стохастический осциллятор на уровне 11,17 поддерживает эту идею, указывая на возможный восходящий импульс. Уровень MACD -0,0133 намекает на потенциальное бычье пересечение.

Эти технические индикаторы указывают на то, что цена XRP может вырасти. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $2,80. Прорыв выше него может привести к следующему сопротивлению на уровне $3,37, что примерно на 30% выше текущих цен. Если цена упадет, ближайший уровень поддержки находится на отметке $1,65, а в случае продолжения падения — на $1,08.

Dogecoin (DOGE)

В последнее время цена Dogecoin (DOGE) заметно изменилась. За последнюю неделю цена криптовалюты выросла на 9,13 %, в результате чего она оказалась в текущем торговом диапазоне от 0,15 до 0,18 доллара. Этот краткосрочный рост контрастирует с показателями за последний месяц, когда цена криптовалюты значительно упала — на 37,85 %. Несмотря на это месячное падение, за последние шесть месяцев DOGE впечатляюще выросла на 61,49%.

Анализируя технические индикаторы, можно отметить, что простые скользящие средние за 10- и 100-дневный периоды находятся на уровне $0,17, что указывает на фазу консолидации. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 43,08, что говорит о том, что монета не является ни перекупленной, ни перепроданной. Стохастический осциллятор показывает 15,65, что может означать, что DOGE приближается к территории перепроданности. Уровень расхождения схождения скользящих средних (MACD) отрицательный и составляет -0,0009634, что намекает на медвежий импульс.

Ключевые ценовые уровни для наблюдения включают ближайшее сопротивление на уровне $0,20 и поддержку на уровне $0,13. Прорыв выше уровня сопротивления $0,20 может означать потенциальный рост и, возможно, подтолкнет цену к второму уровню сопротивления $0,24. И наоборот, прорыв ниже уровня поддержки $0,13 может привести к снижению цены к следующему уровню поддержки $0,0886. Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, так как движения могут представлять собой процентные изменения примерно на 11−13 % от текущего ценового диапазона.

Вывод

В то время как XRP и DOGE остаются ценными, XYZVerse (XYZ) предлагает уникальное сочетание спорта и мемов, готовое к масштабному росту на текущем подъеме.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

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