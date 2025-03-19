Суд заблокировал ликвидацию USAID, указав на неконституционную роль Илона Маска

Федеральный судья США заблокировал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), инициированную Департаментом правительственной эффективности (DOGE). 18 марта судья постановил, что этот процесс может нарушать Конституцию США и указал на ключевую роль Илона Маска в этом решении. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Решение суда

Судья Теодор Чуанг из окружного суда штата Мэриленд издал распоряжение о приостановлении ликвидации USAID. Он также приказал восстановить доступ к электронным системам агентства для сотрудников и подрядчиков, ранее отстраненных от работы.

В своем решении судья Чуанг подверг резкой критике действия Илона Маска. Он отметил, что миллиардер, по сути, руководил DOGE, не имея на то официальных полномочий, утвержденных Сенатом. По мнению судьи, это потенциальное нарушение Конституции США.

Обход конституционных норм: угроза президентского контроля

Судья Чуанг отметил опасность обхода конституционных процедур: «если президенты смогут избежать контроля, назначая советников на руководящие должности в правительственных структурах, то конституционные нормы превратятся в простую формальность». Он также обратил внимание на нарушение со стороны DOGE правил безопасности и доступа к конфиденциальной информации USAID.

Аргументы администрации Трампа отклонены

Представители администрации Трампа утверждали, что Илон Маск выполнял только консультативные функции при президенте и не имел никаких юридических полномочий. Однако судья Чуанг отклонил эти аргументы как необоснованные.

Белый дом назвал решение суда «ошибкой правосудия» и заявил о намерении обжаловать его.