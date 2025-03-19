SEC пересмотрит требования к хранению криптоактивов и новый метод для отмывания крипты: что нового

SEC может отменить предложение усилить требования к хранению криптовалют

Исполняющий обязанности главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Марк Уэда отметил, что из-за имеющейся в сообществе озабоченности усиленными требованиями правила хранения криптовалют ведомство рассматривает возможность его отменить. Об этом сообщает The Block со ссылкой на выступление Уэды на конференции Института инвестиционных компаний в Сан-Диего.

Напомним, что вышеуказанное правило, предложенное в феврале 2023 года, требовало от зарегистрированных инвестиционных советников сохранять криптовалюты у квалифицированного кастодиана и соблюдать определенные требования.

В том числе первые обязаны следовать правилу, требующему хранения активов в банках или брокеров-дилеров. Расширение этого правила на криптовалютную индустрию вызвало волнение по ограничению дополнительного количества банков, готовых сотрудничать с этим сектором.

«Учитывая такую обеспокоенность, могут возникнуть значительные трудности с реализацией первоначального предложения. Поэтому я поручил сотрудникам SEC тесно сотрудничать с криптовалютной рабочей группой по рассмотрению возможных альтернатив», — подчеркнул Уэда.

Хакеры отмывают криптовалюту, маскируясь под неопытных трейдеров

Злоумышленники используют новый метод для отмывания криптовалюты, маскируя свои действия под ошибки неопытных трейдеров. Об этом сообщает DL News со ссылкой на экспертов.

Хакеры создают свопы, уязвимые к атакам арбитражных ботов, которые сами же и контролируют. Подобную тактику используют, в частности, хакеры из Lazarus Group.

У этих соглашений есть все характеристики, которые обычно ассоциируются с отмыванием денег, рассказал исследователь в области безопасности блокчейн-компании Hacken Егор Рудица.

Эксперт обнаружил множество транзакций из кошельков, которые, по его словам, вызвали «серьезные подозрения», поскольку они проводили средства из-за FixedFloat и ChangeNow — двух криптомиксеров, популярных среди отмывателей денег.

Схема использует стейблкоины USDC и USDT посредством многоэтапного процесса.

Сначала несколько кошельков вносят и снимают средства через Aave. После вывода активов из протокола отмыватели добавляют «стабильные монеты» в торговый пул на децентрализованной бирже Uniswap.

Обычно стейблкоины торгуются примерно по одной и той же цене, поскольку они привязаны к стоимости доллара. Однако отмыватели настраивают торговые пулы на Uniswap таким образом, чтобы их собственный бот мог вмешиваться в сделки.

В одном из примеров злоумышленники обменяли $90 000 в USDC на $2300 в USDT — потеряв $87 700. Хотя кошелек, отправивший транзакцию, терпит убытки, потерянная сумма компенсируется прибылью от арбитража, получаемого контролируемым отмывателями ПО.

Рудица заявил, что он идентифицировал шесть таких соглашений, проведенных через один и тот же торговый пул всего в течение пяти минут, что указывает на организованную деятельность.

Хакеры используют и другие способы. Например, используют сэндвич-атаки, когда боты выкупают токены к большим сделкам, а затем продают их с наценкой.

Еще одна схема — работа с низколиквидными активами. В одном из случаев, зафиксированном экспертами, адрес, связанный с Lazarus, использовал WAFF и USDT. В результате компания Tether заблокировала пул Uniswap, связанный с токеном.

Чанпен Чжао считает владельцев биткоина успешнее 99% участников крипторинки

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance заявил, что владеющие биткоином успешнее 99% участников крипторинка.

Чжао ответил на сообщение трейдера под псевдонимом Emperor, рассказавшим о типах игроков в секторе криптовалют. В частности, он разделил их следующим образом:

80% — это туристы, то есть люди, которые приходят в сферу криптоактивов только через новости или временно, и не остаются надолго;

10% — это трейдеры, которые следуют за популярными лидерами мнений в X (ранее Twitter) и делают необдуманные торговые решения, часто на основе слухов или хайпа;

5% — это люди, которые притворяются богатыми, то есть показывают вид успеха, но на самом деле не достигли значительных результатов.

Чжао добавил, что остаются лишь 5%, остающиеся активными в криптовалютной сфере. Из этой группы 4% занимаются активной торговлей или работают над разными проектами, однако, вероятно, их прибыль не превысит результативность инвестирования в биткоин.

«Имея биткоин, можно обогнать 99% участников крипторинки и других (рынков — ред.), практически ничего не делая», — сказал бывший CEO Binance, добавив, что для того, чтобы попасть в последний 1%, нужно приложить немалые усилия.

EOS изменит название и запустит новый токен

Блокчейн EOS проведет ребрендинг и станет Vaulta в мае 2025 года. Изменение связано с переходом к новой стратегии, сосредоточенной на создании Web3-банкинга.

Ребрендинг включает в себя запуск нового токена и платформы для его обмена. Глава Vaulta Foundation Ив Ла Роуз рассказал, что новый бренд знаменует расширение возможностей для доступа к финансовым услугам через инструменты Web3.

По его словам, технологии блокчейна кардинально меняют финансовую систему, и Vaulta станет важным игроком в этой трансформации.

В рамках перехода будет создан консалтинговый совет Vaulta Banking Advisory Council, который займется интеграцией Web3-решений с традиционными финансовыми системами. В состав совета войдут эксперты рынка, включая представителей компаний Systemic Trust, Tetra и ATB Financial.

Один из членов совета Александр Нельсон из ATB Financial убежден, что шаг Vaulta станет важным этапом в развитии связи между традиционным банкингом и блокчейном.

Технологическая база Vaulta будет включать существующую инфраструктуру EOS: C+±архитектуру для смартконтрактов, децентрализованную RAM-базу данных и мультицепную совместимость IBC. Партнерство с экосистемой exSat усилит интеграцию биткоина в децентрализованную финансовую модель.

Vaulta уже создала стратегические альянсы из Ceffu, Spirit Blockchain и Blockchain Insurance Inc. В дальнейшем компания намерена представить решения в четырех отраслях: управление капиталом, потребительские платежи, инвестиционные портфели и страхование на блокчейне.

Технические и партнерские детали будут раскрыты ближе к запуску ребрендинга, намеченного на конец мая 2025 года.