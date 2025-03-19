Инвесторы рекордными объемами «сбрасывают» акции американских компаний

Инвесторы совершили рекордное за всю историю наблюдений сокращение своих инвестиций в акции американских компаний. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного Bank of America.

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Резкое падение позиций в американских акциях

В марте позиции инвесторов в американских акциях сократились на 40 процентных пунктов: из переизбытка в 17% в феврале до дефицита в 23%.

Основными причинами столь резкого выхода инвесторов с американского рынка стали:

Боязнь стагфляции: одновременного роста инфляции и замедления экономического роста.

Эскалация торговой войны: обострение торговых споров между США и другими странами.

Снижение «исключительности США»: потеря США своего статуса уникального и наиболее привлекательного рынка для инвестиций.

Смена настроений инвесторов стала самой масштабной с марта 2020 года, когда начало пандемии COVID-19 спровоцировало кризис на финансовых рынках.

Переориентация на европейские акции

Интерес инвесторов к американским акциям снижается, и они переориентируются на европейский рынок. Инвестиции в акции компаний еврозоны выросли на 27 процентных пунктов, что является самым большим скачком с 1999 года.

Технологический сектор США теряет привлекательность: переход к коммунальным компаниям и банкам

Доля акций технологического сектора США в портфелях инвесторов сократилась на 12%, достигнув самого низкого уровня за последние два года. В то же время инвесторы увеличили свои вложения в акции коммунальных компаний и банков.

Согласно опросу Bank of America, в котором принял участие 171 респондент с активами на общую сумму 477 миллиардов долларов, большинство инвесторов пока не ожидают перехода рынка в затяжную фазу «медвежьего» рынка (длительного периода снижения цен).

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