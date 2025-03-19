Инвесторы совершили рекордное за всю историю наблюдений сокращение своих инвестиций в акции американских компаний. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного Bank of America.
Инвесторы рекордными объемами «сбрасывают» акции американских компаний
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Резкое падение позиций в американских акциях
В марте позиции инвесторов в американских акциях сократились на 40 процентных пунктов: из переизбытка в 17% в феврале до дефицита в 23%.
Основными причинами столь резкого выхода инвесторов с американского рынка стали:
- Боязнь стагфляции: одновременного роста инфляции и замедления экономического роста.
- Эскалация торговой войны: обострение торговых споров между США и другими странами.
- Снижение «исключительности США»: потеря США своего статуса уникального и наиболее привлекательного рынка для инвестиций.
Смена настроений инвесторов стала самой масштабной с марта 2020 года, когда начало пандемии COVID-19 спровоцировало кризис на финансовых рынках.
Переориентация на европейские акции
Интерес инвесторов к американским акциям снижается, и они переориентируются на европейский рынок. Инвестиции в акции компаний еврозоны выросли на 27 процентных пунктов, что является самым большим скачком с 1999 года.
Технологический сектор США теряет привлекательность: переход к коммунальным компаниям и банкам
Доля акций технологического сектора США в портфелях инвесторов сократилась на 12%, достигнув самого низкого уровня за последние два года. В то же время инвесторы увеличили свои вложения в акции коммунальных компаний и банков.
Согласно опросу Bank of America, в котором принял участие 171 респондент с активами на общую сумму 477 миллиардов долларов, большинство инвесторов пока не ожидают перехода рынка в затяжную фазу «медвежьего» рынка (длительного периода снижения цен).
Онлайн-курси для інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии