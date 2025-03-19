Курс валют на 19 марта: евро и доллар в банках прибавили по 5 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро потеряло 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,53−41,61, евро — 45,30−45,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,30−45,32 грн/евро.

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