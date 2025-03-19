Украина с начала полномасштабной войны потеряла 20,5% своих сельхозземель, что привело к сокращению валового производства сельхозпродукции, заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, пишет «Интерфакс-Украина».

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Потеря земель

«Мы с вами понимаем, что потеряли 20,5% всех сельскохозяйственных земель за время войны. Естественно, что это потеря существенных объемов выращенной продукции. Если сравнить, например, 2021 год, который был урожайный, успешный, мы вырастили 106 млн тонн зерновых и технических сельхозкультур».

Министр отметил, что часть территорий Украины не подлежат к сельхозработам, потому что там идут военные действия, они заминированы или оккупированы. Выходом из ситуации, по мнению Коваля, есть интенсификация производства.

Он высоко оценил реализуемые в 2024 году программы поддержки аграриев, работающих на прифронтовых и фронтовых территориях, что помогло госбюджету получить дополнительные $1,5 млрд.

«Это несколько тысяч смелых хозяйств, которые получили помощь от правительства за то, что они засеяли землю прифронтовых территорий. Таких программ несколько. Мы пытаемся помочь каждому, кто держит в руках сегодня аграрный фронт. Он очень важен», — отметил министр и напомнил, что от украинской агропродукции зависят 400 млн населения в мире.

Коваль также подчеркнул, что на 2025 год правительство предусмотрело в госбюджете на нужды гуманитарного разминирования 1 млрд. грн. Эти средства поступают непосредственно фермерам на разминирование сельхозугодий. В планах правительства на текущий год разминироваться минимум 65 тыс. га сельхозземель.

По его информации, в настоящее время в Украине потенциально заминировано 2 млн га, из которых обследовано и разминировано около 500 тыс. га. га.

«Это рубеж, который мы должны дальше перейти и чем больше разминировать. Речь идет не о десятках лет. У нас их нет. Нам нужно в короткий срок вернуть украинскую землю в работу», — резюмировал министр агрополитики.