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19 марта 2025, 8:37 Читати українською

Расходы общего фонда госбюджета в феврале составили 324,1 млрд грн (инфографика)

За январь — февраль 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов.

За январь — февраль 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: depositphotos

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Куда направили средства

В структуре расходов наиболее направлено:

 — 229,4 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в феврале — 119,4 млрд грн) или 42,6% от общего объема расходов, затраченных за январь — февраль 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 49,5 млрд грн, или на 27,5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 176,5 млрд гривен (в феврале — 91,8 млрд грн);

 — 70,2 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в феврале — 60,9 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. Среди них:

  • 39,1 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

  • 22,3 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

 — 108,3 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале — 49,8 млрд грн) или 20,1% от общего объема расходов, что на 18,8 млрд грн или на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

  • 35,6 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

  • 16,6 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

  • 9,8 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

 — 47,5 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале — 43,1 млрд грн) или 8,8% от общего объема расходов. Среди них:

  • 42 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

  • 3,4 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

 — 47,2 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в феврале — 32,7 млрд грн) или 8,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 11,6 млрд грн, или на 32,7%);

 — 25,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в феврале — 12,7 млрд грн) или 4,7% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,5 млрд грн, или на 6,3%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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