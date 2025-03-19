За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 898070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 марта: 1060 российских оккупантов, 12 танков и 100 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 898070 (+1060) человек,
- танков — 10364 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 21523 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 24704 (+64) ед,
- РСЗО — 1320 (+1) ед,
- средства ПВО — 1107 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29716 (+100),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41003 (+111) ед,
- специальная техника — 3780 (+0)
Источник: Минфин
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