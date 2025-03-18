К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 марта: евро на межбанке подешевело
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Открытие 18 марта
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Закрытие 18 марта
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Изменения
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41,55/41,58
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41,57/41,60
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2 /2
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45,44/45,45
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45,37/45,39
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 45,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,62, евро — 45,40−45,55 грн.
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