Курс валют на вечер 18 марта: евро на межбанке подешевело

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 18 марта Закрытие 18 марта Изменения доллар 41,55/41,58 41,57/41,60 2 /2 евро 45,44/45,45 45,37/45,39 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 45,70 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,62, евро — 45,40−45,55 грн.

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