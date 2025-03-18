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18 марта 2025, 17:15 Читати українською

«Аврора» заработала в Румынии с начала выхода на рынок около 10 млн евро

Украинская сеть магазинов формата one dollar store «Аврора» за год с начала выхода на румынский рынок открыла на нем 33 магазина и получила выручку около 10 млн евро, сообщил СЕО сети Тарас Панасенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Украинская сеть магазинов формата one dollar store «Аврора» за год с начала выхода на румынский рынок открыла на нем 33 магазина и получила выручку около 10 млн евро, сообщил СЕО сети Тарас Панасенко, пишет «Интерфакс-Украина».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПланы на 2025 год«На этот год у нас план 40 млн евро выручки в Румынии, то есть вырасти там четыре раза», — сказал он на организованном Forbes Украина Саммите экспортеров в Киеве.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Планы на 2025 год

«На этот год у нас план 40 млн евро выручки в Румынии, то есть вырасти там четыре раза», — сказал он на организованном Forbes Украина Саммите экспортеров в Киеве.

Панасенко добавил, что количество чеков достигло 1 млн, и 98% покупателей являются местными.

Как сообщалось, «Аврора» инвестировала 2,5 млрд грн в развитие сети в Украине в 2024 году. Выручка сети за прошлый год увеличилась на 42,5% — до 38,5 млрд грн (без НДС).

«Аврора» была основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко. К концу 2024 года сеть насчитывала более 1600 магазинов в Украине и 30 в Румынии. В компании — около 14 тыс. сотрудников. Главный офис торговой сети находится в Полтаве.

Как сообщил Forbes со ссылкой на Панасенко, в 2025 году в Украине «Аврора» планирует открыть 340−350 новых магазинов.

«Хотим выйти на IPO, но ждем удачного момента для ритейл-компаний. Сейчас, например, польская Żabka вышла на IPO — удачно. Однако главный фактор, который положительно скажется на нашем IPO, — завершение военного положения в Украине», — также сказал CEO.

По его словам, компания пока не планирует выходить на новые рынки, а будет фокусироваться на развитии румынских магазинов. «Но мы смотрим на Узбекистан, Молдову, Болгарию», — цитирует Forbes Панасенко.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Igorenya
Igorenya
18 марта 2025, 19:41
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