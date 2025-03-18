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18 марта 2025, 15:34 Читати українською

Благотворительные организации в прошлом году уплатили в бюджет почти 2 миллиарда

В 2024 году 3 886 благотворительных организаций перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде разных налогов и сборов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В 2024 году 3 886 благотворительных организаций перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде разных налогов и сборов.
Фото: НБУ

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Рейтинг по суммам уплаченных средств возглавили Киев, Львовская и Харьковская области, в частности:

  • Киев — 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.
  • Львовская область — 336 плательщиков уплатили 167 млн грн.
  • Харьковская область — 220 плательщиков перечислили 145,2 млн грн.

Что в этом году

В январе — феврале 2025 года 2 709 предприятий — благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн грн.

В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:

  • Киев — 177,8 млн грн (997 плательщиков),
  • Львовская область — 33,6 млн грн (216 плательщиков),
  • Харьковская область — 30,8 млн грн (161 плательщик).

Налоговики отмечают, что хотя благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, в зависимости от особенностей деятельности платят другие налоги и сборы.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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