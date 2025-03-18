В 2024 году 3 886 благотворительных организаций перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде разных налогов и сборов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Благотворительные организации в прошлом году уплатили в бюджет почти 2 миллиарда
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рейтинг по суммам уплаченных средств возглавили Киев, Львовская и Харьковская области, в частности:
- Киев — 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.
- Львовская область — 336 плательщиков уплатили 167 млн грн.
- Харьковская область — 220 плательщиков перечислили 145,2 млн грн.
Что в этом году
В январе — феврале 2025 года 2 709 предприятий — благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн грн.
В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:
- Киев — 177,8 млн грн (997 плательщиков),
- Львовская область — 33,6 млн грн (216 плательщиков),
- Харьковская область — 30,8 млн грн (161 плательщик).
Налоговики отмечают, что хотя благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, в зависимости от особенностей деятельности платят другие налоги и сборы.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии