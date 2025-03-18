Благотворительные организации в прошлом году уплатили в бюджет почти 2 миллиарда

В 2024 году 3 886 благотворительных организаций перечислили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд грн в виде разных налогов и сборов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Рейтинг по суммам уплаченных средств возглавили Киев, Львовская и Харьковская области, в частности:

Киев — 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.

Львовская область — 336 плательщиков уплатили 167 млн грн.

Харьковская область — 220 плательщиков перечислили 145,2 млн грн.

Что в этом году

В январе — феврале 2025 года 2 709 предприятий — благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн грн.

В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:

Киев — 177,8 млн грн (997 плательщиков),

Львовская область — 33,6 млн грн (216 плательщиков),

Харьковская область — 30,8 млн грн (161 плательщик).

Налоговики отмечают, что хотя благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, в зависимости от особенностей деятельности платят другие налоги и сборы.