В Киеве наземный общественный транспорт больше не будет останавливаться во время воздушных тревог

С 21 марта наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле ближайшего укрытия будет продолжать движение по маршруту. Соответствующее решение принял сегодня, 18 марта, Совет обороны Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, в случае воздушной тревоги транспортные средства КП «Киевпасстранс» и частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения транспорта, в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

Желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будут оказывать необходимую помощь.

Водитель наземного пассажирского транспорта будет объявлять о возможности дальнейшего продолжения поездки по маршруту движения.

После того как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.

В протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти до укрытия на время воздушной тревоги.

В работе метро ничего не меняется

Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме, что и раньше. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.