Наиболее экспортированным товаром за январь-февраль 2025 года стала кукуруза, доля которой в экспорте сельхозпродукции составила 26,5% и 16% от экспорта Украины в целом. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Кукуруза стала наиболее экспортируемым товаром Украины с начала года
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С начала года из Украины вывезли 4,7 млн. тонн кукурузы, стоимостью $982 млн.
Больше всего экспортировали в:
- Испании — 933 тыс. тонн,
- Италии — 725 тыс. тонн,
- Турции — 639 тыс. тонн,
- Египта — 593 тыс. тонн,
- Нидерландов — 514 тыс. тонн.
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Источник: Минфин
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