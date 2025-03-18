Кукуруза стала наиболее экспортируемым товаром Украины с начала года

Наиболее экспортированным товаром за январь-февраль 2025 года стала кукуруза, доля которой в экспорте сельхозпродукции составила 26,5% и 16% от экспорта Украины в целом. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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С начала года из Украины вывезли 4,7 млн. тонн кукурузы, стоимостью $982 млн.

Больше всего экспортировали в:

Испании — 933 тыс. тонн,

Италии — 725 тыс. тонн,

Турции — 639 тыс. тонн,

Египта — 593 тыс. тонн,

Нидерландов — 514 тыс. тонн.