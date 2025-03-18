Xiaomi увеличила доход почти на 50% в четвертом квартале

Китайский технологический гигант Xiaomi сообщил о значительном росте дохода в четвертом квартале 2024 года — на 48,8%, до 109 миллиардов юаней (15,09 миллиарда долларов США). Этот показатель превысил ожидания аналитиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Рост чистой прибыли и успехи на рынке электромобилей

Скорректированная чистая прибыль компании также продемонстрировала существенный рост — на 69,4%, достигнув 8,32 миллиарда юаней.

Xiaomi также повысила прогноз по поставкам электромобилей на 2025 год до 350 000 единиц. В 2024 году компания уже поставила более 135 тысяч электромобилей модели SU7 (седан), что принесло ей 32,1 миллиарда юаней дохода в этом сегменте. Однако убытки, связанные с новыми инициативами, в том числе с выходом на рынок электромобилей, выросли до 6,2 миллиарда юаней.

Рост акций Xiaomi на фоне положительных новостей

В преддверии публикации финансовой отчетности акции Xiaomi выросли на 3,3%. В целом за год рыночная стоимость компании увеличилась на 284%.

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