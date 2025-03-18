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18 марта 2025, 13:22 Читати українською

Рынок серебра испытывает стресс на фоне торговых войн

Мировой рынок серебра испытывает стресс, так как опасения по поводу торговых войн беспокоят инвесторов, пишет Bloomberg. Ключевые индикаторы сигнализируют о тревожных тенденциях, миллионы унций перемещаются между торговыми хабами, и в перспективе возможны месяцы перебоев.

Мировой рынок серебра испытывает стресс, так как опасения по поводу торговых войн беспокоят инвесторов, пишет Bloomberg.
Фото Pixabay

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Ситуация на рынке

Резкий рост ставок заимствования драгоценного металла стал последним тревожным сигналом в условиях нарастающего беспокойства по поводу влияния тарифов Трампа. Это спровоцировало поток поставок серебра в США, чтобы извлечь выгоду из премиальных цен в Нью-Йорке, что, возможно, вызывает дефицит в Лондоне.

Драгоценные металлы — как золото, так и серебро — подверглись значительным колебаниям в этом году, когда Трамп бросил вызов глобальному торговому порядку. Это увеличило спрос на безопасные активы, а также привело к редким ценовым искажениям между ключевыми рынками. Спотовое серебро в этом году подорожало примерно на 17%, став одним из самых высокодоходных сырьевых товаров, а фьючерсы в Нью-Йорке показали еще более впечатляющие результаты.

На физическом уровне опасения по поводу тарифов — особенно против Канады и Мексики, а также более широкие взаимные ограничения, которые могут вступить в силу в следующем месяце — привлекли огромные объемы как золота, так и серебра из Лондона в американские хранилища. Однако, учитывая их относительную стоимость и плотность, золото, как правило, перевозится авиатранспортом, тогда как серебро совершает гораздо более длительные «рейсы», обычно по морю.

Детали

Ставки лизинга — стоимость заимствования металла, обычно на короткий период — значительно возросли. Ставки на один месяц по серебру превысили 6% в этом месяце после более значительного всплеска в феврале. Это отчасти отражает опасения по поводу быстро иссякающих запасов в столице Великобритании, остатки которых в прошлом месяце достигли рекордно низкого уровня. Кроме того, не все оставшиеся запасы доступны, поскольку они привязаны к биржевым продуктам.

Биржевые показатели в США отражают турбулентность. Запасы серебра на Comex выросли до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, начиная с 1992 года, после рекордного роста на 40% в текущем квартале. Хотя Нью-Йорк по-прежнему привлекает металл, есть опасения, что потоки могут развернуться в обратную сторону, если в хранилищах Лондона возникнет дефицит серебра.

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Источник: Минфин
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