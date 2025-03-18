Курс валют на 18 марта: евро в банках подскочил на 24 копейки, доллар на 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 24 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 44,95 грн, а продают за 45,69 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,30−45,53 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,55−41,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,44−45,45 грн/евро.

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