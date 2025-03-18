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18 марта 2025, 11:39 Читати українською

Индонезийский фондовый индекс упал максимально с 2011 года, торги приостанавливались

Рынок акций Индонезии резко снижается во вторник, падение фондового индекса Jakarta Composite является максимальным с 2011 года.

Рынок акций Индонезии резко снижается во вторник, падение фондового индекса Jakarta Composite является максимальным с 2011 года.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноТорги на Индонезийской фондовой бирже были приостановлены на 30 минут после того, как снижение Jakarta Composite достигло 5%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Торги на Индонезийской фондовой бирже были приостановлены на 30 минут после того, как снижение Jakarta Composite достигло 5%. Это была первая приостановка торгов на бирже со времен пандемии COVID-19.

Фондовый индекс продолжил падение после возобновления торгов, его обвал достиг 7,1%, став максимальным с сентября 2011 года, пишет Bloomberg. Цена бумаг индонезийского оператора дата-центров PT DCI Indonesia упала на 20%.

В случае, если снижение Jakarta Composite достигнет 10%, торги вновь будут приостановлены.

Опасения инвесторов в отношении перспектив экономики страны растут после недавних указаний ее президента Прабово Субианто о перераспределении бюджетных ресурсов на приоритетные для него проекты, отмечает агентство.

Страна столкнулась редким для нее дефицитом бюджета в начале года при более чем 20%-ном снижении бюджетных доходов.

Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Индонезии по ставке, которое пройдет в среду.

Инвесторы полагают, что ЦБ страны может прибегнуть к интервенциям, чтобы поддержать нацвалюту и простимулировать экономический рост.

Курс доллара в паре с индонезийской рупией во вторник прибавляет 0,7%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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