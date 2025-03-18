За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 897 010 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 марта: 1560 российских оккупантов, 8 танков и 149 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 897010 (+1560) человек,
- танков — 10352 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 21509 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 24640 (+42) ед,
- РСЗО — 1319 (+1) ед,
- средства ПВО — 1107 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29616 (+149),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40892 (+107) ед,
- специальная техника — 3780 (+2)
Источник: Минфин
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