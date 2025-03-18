За январь — февраль 2025 наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспортных средств. Об этом идет речь в сообщении Налоговой службы.
Налоговая назвала лидеров в отраслях экономики по уплате налогов в госбюджет
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Кто больше всего уплатил налогов
Среди субъектов хозяйствования больше налогов уплатили в таких отраслях экономики:
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 19,3%;
- «Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;
- «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 13,1%;
- «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — 6,2%.
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:
- «Перерабатывающая промышленность» — рост на 48%, или +15,8 млрд грн;
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;
- «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;
- «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.
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Источник: Минфин
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