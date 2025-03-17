PepsiCo расширяет линию здоровых напитков: покупают бренд Poppi почти за $2 миллиарда

Компания PepsiCo объявила о приобретении бренда пребиотической газировки Poppi. Сумма сделки составляет 1,95 млрд долларов США. Об этом сообщает агентство Reuters. После объявления о сделке акции компании PepsiCo в начале торгов выросли на 1,5%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Усиление позиций на рынке здорового питания

Этим приобретением PepsiCo стремится укрепить свои позиции на рынке питаемых напитков как полезные для здоровья. Это происходит на фоне снижения спроса на традиционные сладкие газированные напитки и снеки.

Стремительный рост популярности пребиотических газированных вод

В США наблюдается бум популярности пребиотических газированных вод, что связано с растущим интересом потребителей к продуктам, положительно влияющим на микрофлору кишечника. По данным BNP Paribas, за 12 недель, закончившихся 22 февраля, розничные продажи напитков Poppi выросли на 122% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Состав и особенности напитков Poppi

Poppi производит газированные напитки на основе пребиотиков, натурального фруктового сока и яблочного уксуса. Содержимое сахара в напитках Poppi не превышает пяти граммов на порцию.