Сколько налогов заплатили ФОПы — ГНС

Объемы уплаты единого налога физическими лицами-предпринимателями в 2024 году составили 55 млрд грн, превзойдя поступления за довоенный 2021 год на 59%. Об этом Государственная налоговая служба сообщила в ответ на запрос ЭП.

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Сколько уплачено налогов

Так, по данным налоговой, по итогам 2024 года украинские ФОПы 1, 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения суммарно уплатили 55,14 млрд грн.

Из этой суммы 633,38 млн уплатили ФОПы первой группы, 9,57 млрд грн ФОПы второй группы и 44,94 млрд грн ФОПы, которые находятся на третьей группе упрощенной системы налогообложения (из них 1,014 млрд грн заплатили те, которые являются плательщиками НДС, а 43,92 млрд грн).

Наибольшие отчисления единого налога произвели ФОПы, зарегистрированные в Киеве (12,24 млрд грн), Львовской (5,09 млрд грн) и Днепропетровской (4,69 млрд грн) областях. Интересно, что в 2021 году на втором месте по объему поступления единого налога была не Львовская, а Харьковская область, в бюджеты которой тогда поступило 3,16 млрд. грн.

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В большинстве областей Украины за время Великой войны выросли объемы единого налога, который ФОПы перечислили в бюджет. Однако в ряде регионов эти объемы сократились.

В Донецкой области ФОПы в 2024 году уплатили на 158,7 млн грн меньше, чем по итогам 2021 года, в Луганской — на 186,16 млн грн, в Херсонской — на 226,65 млн грн.

Несмотря на приближенность фронта, объемы уплаты единого налога ФОПами, зарегистрированными в Харьковской области, в 2024 году превысили довоенные на 1,05 млрд грн или выросли на 33,4%.

Также существенно выросли отчисления ФОП из Львовской области (на 2,38 млрд грн — до 5,09 млрд грн), Днепропетровской области (на 1,91 млрд грн — до 4,69 млрд грн), Киевской области (на 1,83 млрд грн — до 4,23 млрд грн) и из города Киева (на 4,23 млрд грн — до 12,24 млрд грн).

Как выросли доходы ФОПов

Используя данные ГНС по объемам заработка ФОП, которые находятся на 3 группе упрощенной системы налогообложения, а также по объемам уплаты ими единого налога, ЭП посчитала, как изменился среднемесячный заработок таких ФОП.

Так, в 2021 году ФОП, находящийся на третьей группе упрощенной системы налогообложения, в среднем по Украине зарабатывал по 63,5 тыс. грн в месяц. В 2022 году эта сумма снизилась до 61,14 тыс. грн, в 2023 году выросло до 66,85 тыс. грн, а в 2024 году составил 95,04 тыс. грн.

В 2024 году больше денег зарабатывали ФОПы, зарегистрированные в Киеве, — 111,98 тыс. грн в месяц. По сравнению с довоенным 2021 годом месячные доходы киевских ФОП выросли на 20 тыс. грн.

Также существенно зарабатывали ФОПы, зарегистрированные на Киевщине, — 105,5 тыс. грн в месяц, во Львовской области — 102,5 тыс. грн в месяц и на Волыни — 99,65 тыс. грн грн в месяц.