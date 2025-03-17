К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 36 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 17 марта: евро вырос на межбанке на 36 копеек
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Открытие 17 марта
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Закрытие 17 марта
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Изменения
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41,38/41,44
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41,55/41,58
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17 /14
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45,00/45,06
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45,36/45,38
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36/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,62, евро — 45,23−45,45 грн.
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