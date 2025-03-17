Курс валют на вечер 17 марта: евро вырос на межбанке на 36 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 36 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 17 марта Закрытие 17 марта Изменения доллар 41,38/41,44 41,55/41,58 17 /14 евро 45,00/45,06 45,36/45,38 36/32

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,62, евро — 45,23−45,45 грн.

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