Германия увеличивает помощь Украине. Берлин предоставит Киеву дополнительные 3 миллиарда евро в 2025 году. Об этом заявила глава МИД Германии Анналену Бербок, пишет «Зеркало недели».
Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро помощи в 2025 году
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Что известно о помощи
По словам Бербок, всего Германия выделит Украине в 2025 году семь миллиардов евро помощи.
«Важно также, что в дополнение к инвестициям в безопасность и инфраструктуру, предусмотренным основным законом, мы наконец-то выделяем еще 3 млрд евро в поддержку Украины в 2025 году. Это значит, что Германия продолжит предоставлять Украине семь 7 млрд евро, как и в прошлом году», — заявила министр перед заседанием совета по иностранным делам в Брюсселе.
Также Бербок отметила, что депутаты планируют внести поправку в конституцию Германии во вторник, 18 марта. Это позволит существенно увеличить государственный долг ФРГ по финансированию обороны и «обеспечит большую поддержку Украине».
«Наша цель — сильная и суверенная Украина. Важно не только укрепить наш оборонный потенциал, но и принять быстрое и амбициозное решение на уровне лидеров и правительств ЕС о предоставлении военной поддержки», — подчеркнула Бербок.
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