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17 марта 2025, 17:48 Читати українською

Украине нужны будут 4,5 миллиона работников, чтобы удвоить ВВП — министр

Для послевоенного удвоения ВВП Украине необходимо привлечь дополнительно 4,5 миллиона работников. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев в интервью BBC Украина.

Для послевоенного удвоения ВВП Украине необходимо привлечь дополнительно 4,5 миллиона работников.

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Он напомнил, что практически с первых лет независимости Украина стала терять население. Военных угроз не существовало, а причины смены местожительства были исключительно социально-экономическими. После начала широкомасштабного вторжения — к концу 2024 года — в Украине на подконтрольной территории осталось не более 32 миллионов человек.

Он отметил, что при такой тенденции уже сейчас необходимо думать о привлечении дополнительно 4,5 миллионов работников для удвоения ВВП Украины после завершения войны. Решению этой задачи должна способствовать стратегия национального единства.

«Она состоит в том, чтобы создать условия для укрепления общественной интеграции, украинской идентичности и вовлеченности в украинское общество — как в Украине, так и за границей. Она фактически закладывает основы и подкрепляет те действия и программы, реализуемые Министерством национального единства Украины», — подчеркнул Чернышев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+84
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 марта 2025, 17:55
#
Вельмишановний Пане Міністре! Згоден з кожним потужним звуком у кожному вашому потужному слові! Вважаю, що крім потужного зміцнення суспільної інтеграції, української ідентичності та залученості в українське суспільство нам треба працювати над потужною когерентною патріотичною диференціацією та потужною індеферентною соматично-кліматичною макроінтеграцією кожного українця в потужну українську стохастичну державницьку дійсність.
Зрозуміло, що все це під Вашим потужним керівництвом та під геніальним і дуже потужним керівництвом нашого незламного і дуже потужного пана Президента, який на мою думку є великим і дуже потужним вченим та заслуговує на Нобелівську премію за видатний і дуже потужний вклад у потужний розвиток всесвітнього нонсенсу.
+
+47
financialGenius
financialGenius
17 марта 2025, 18:37
#
Я про это писал как только война началась , что будет кризис рабочей силы и демографический кризис , но до них дошло только сейчас … при том что никаких шагов на преодоление этого кризиса со стороны государства не делается … посмотрим через годика два что будет и как будете стимулировать возвращать людей с детьми, которые уже другой язык будут лучше знать чем родной … Вы думаете люди не видят как тцк избирают и убивают людей у себя ? Или что в целом в стране происходит с бизнесом , налоги, отжим, под прикрытием войны творите что хотите …
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+2
vPrirech
vPrirech
17 марта 2025, 19:06
#
Не знаю чи є центр життєвих інтересів в Україні, у тих людей які при владі… гадаю що ні від слова зовсім. Його вже точно немає у людей діти яких пішли у дідсадки, школи і ВУЗи. Ще не знаю таких хто би обрав повернення до України щоб віддати свою дитину до постсовкового учбового закладу і лишити її перспектив, європейської освіти та вивчення іноземної мови у «природньому середовищі».
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