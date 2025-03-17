Для послевоенного удвоения ВВП Украине необходимо привлечь дополнительно 4,5 миллиона работников. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев в интервью BBC Украина.
Украине нужны будут 4,5 миллиона работников, чтобы удвоить ВВП — министр
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Он напомнил, что практически с первых лет независимости Украина стала терять население. Военных угроз не существовало, а причины смены местожительства были исключительно социально-экономическими. После начала широкомасштабного вторжения — к концу 2024 года — в Украине на подконтрольной территории осталось не более 32 миллионов человек.
Он отметил, что при такой тенденции уже сейчас необходимо думать о привлечении дополнительно 4,5 миллионов работников для удвоения ВВП Украины после завершения войны. Решению этой задачи должна способствовать стратегия национального единства.
«Она состоит в том, чтобы создать условия для укрепления общественной интеграции, украинской идентичности и вовлеченности в украинское общество — как в Украине, так и за границей. Она фактически закладывает основы и подкрепляет те действия и программы, реализуемые Министерством национального единства Украины», — подчеркнул Чернышев.
Комментарии - 3
Зрозуміло, що все це під Вашим потужним керівництвом та під геніальним і дуже потужним керівництвом нашого незламного і дуже потужного пана Президента, який на мою думку є великим і дуже потужним вченим та заслуговує на Нобелівську премію за видатний і дуже потужний вклад у потужний розвиток всесвітнього нонсенсу.