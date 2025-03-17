Денежная база выросла. В феврале она увеличилась на 3,4%

В феврале денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, увеличилась на 3,4% до 1 042,176 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

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С начала года денежная база уменьшилась на 0,9% с 1052,113 млрд гривен.

Денежная масса в феврале увеличилась на 0,5% до 3 426,135 млрд гривен, а с начала года она уменьшилась на 1,8% с 3 488,377 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в феврале увеличился на 0,3% до 739,491 млрд гривен, за начало года он сократился на 2,7% с 759,753 млрд гривен.