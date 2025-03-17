Нацбанк обновил подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений. Это сделано с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины и расширения перечня видов деятельности, которые платежные учреждения вправе совмещать с деятельностью по предоставлению финансовых платежных услуг, говорится в сообщении регулятора.
НБУ обновил подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений
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Изменения касаются:
- расширение перечня признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица, связанных с соблюдением требований законодательства Украины и публичного порядка с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины;
- установление обязанности поставщика финансовых услуг провести проверку руководителей, главных бухгалтеров, ключевых лиц, владельцев существенного участия относительно их соответствия требованиям по деловой репутации, определенным в Положении об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, с учетом внесенных изменений по признакам небезупречной деловой репутации;
- предоставление разрешения платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере электронных доверительных услуг;
- уточнение распределения полномочий комитетов Национального банка;
- усовершенствование других авторизационных требований.
Постановление вступает в силу 18 марта 2025 года.
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Источник: Минфин
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