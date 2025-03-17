Акции квантовых компаний растут в преддверии мероприятия NVIDIA

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2025, 15:57 Читати українською

Акции квантовых компаний растут в преддверии мероприятия NVIDIA

Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, показали значительный рост в понедельник. Лидером стала Quantum Computing Inc (NASDAQ: QUBT), чьи акции выросли на 24%, за ней последовали Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) и IONQ Inc (NYSE: IONQ) с более скромным ростом в 4%. Этот подъем продолжил недавнюю восходящую динамику этих акций. Об этом пишет investing.com.

Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, показали значительный рост в понедельник.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Причиной роста в понедельник стало ожидание первого Quantum Day от NVIDIA, запланированного на 20 марта. На мероприятии соберутся ведущие представители мирового сообщества квантовых вычислений, включая генеральных директоров и лидеров отрасли, для участия в панельной дискуссии с 10:00 до 12:00 по тихоокеанскому времени. Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире и будет доступна в записи, освещая текущее состояние и перспективы квантовых вычислений.

В панельной дискуссии примут участие пионеры квантовых вычислений, такие как Алан Баратц из D-Wave и Питер Чапман из IonQ, среди прочих. Помимо панельной дискуссии, Quantum Day будет включать технические сессии с партнерами и исследователями NVIDIA.

Более того, ожидается, что конференция GTC 2025, проводимая NVIDIA с 17 по 21 марта в Сан-Хосе, Калифорния, привлечет значительное внимание. Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит с основным докладом во вторник, 18 марта, в 10:00 по тихоокеанскому времени, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта и ускоренных вычислений. Выступление будет транслироваться в прямом эфире, а 19 марта в 8:30 по тихоокеанскому времени NVIDIA проведет вебкаст с ответами на вопросы инвесторов.

Детали

Интерес инвесторов к акциям квантовых вычислений, вероятно, подкрепляется ожиданием важных заявлений и информации на этих мероприятиях, которые могут повлиять на направление развития и рост отрасли. Поскольку компании и инвесторы смотрят в будущее вычислительных технологий, такие события, как Quantum Day от NVIDIA, служат важными индикаторами отраслевых тенденций и технологических достижений.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами