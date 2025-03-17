Акции квантовых компаний растут в преддверии мероприятия NVIDIA

Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, показали значительный рост в понедельник. Лидером стала Quantum Computing Inc (NASDAQ: QUBT), чьи акции выросли на 24%, за ней последовали Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) и IONQ Inc (NYSE: IONQ) с более скромным ростом в 4%. Этот подъем продолжил недавнюю восходящую динамику этих акций. Об этом пишет investing.com.

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Что известно

Причиной роста в понедельник стало ожидание первого Quantum Day от NVIDIA, запланированного на 20 марта. На мероприятии соберутся ведущие представители мирового сообщества квантовых вычислений, включая генеральных директоров и лидеров отрасли, для участия в панельной дискуссии с 10:00 до 12:00 по тихоокеанскому времени. Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире и будет доступна в записи, освещая текущее состояние и перспективы квантовых вычислений.

В панельной дискуссии примут участие пионеры квантовых вычислений, такие как Алан Баратц из D-Wave и Питер Чапман из IonQ, среди прочих. Помимо панельной дискуссии, Quantum Day будет включать технические сессии с партнерами и исследователями NVIDIA.

Более того, ожидается, что конференция GTC 2025, проводимая NVIDIA с 17 по 21 марта в Сан-Хосе, Калифорния, привлечет значительное внимание. Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит с основным докладом во вторник, 18 марта, в 10:00 по тихоокеанскому времени, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта и ускоренных вычислений. Выступление будет транслироваться в прямом эфире, а 19 марта в 8:30 по тихоокеанскому времени NVIDIA проведет вебкаст с ответами на вопросы инвесторов.

Детали

Интерес инвесторов к акциям квантовых вычислений, вероятно, подкрепляется ожиданием важных заявлений и информации на этих мероприятиях, которые могут повлиять на направление развития и рост отрасли. Поскольку компании и инвесторы смотрят в будущее вычислительных технологий, такие события, как Quantum Day от NVIDIA, служат важными индикаторами отраслевых тенденций и технологических достижений.