Биткоин-ETF переживают самую длительную негативную недельную тенденцию с момента их запуска

12 американских биржевых фондов биткоин -ETF столкнулись с самой продолжительной серией недельных чистых оттоков средств с момента их листинга в январе прошлого года. Об этом пишет investing.com.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Считается, что эта тенденция вызвана масштабным отходом от рисковых активов из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

За последние пять недель инвесторы вывели из этих ETF более $5,5 млрд, согласно данным Bloomberg.

Рекордные оттоки начались вскоре после возвращения президента Трампа в Белый дом, что указывает на то, что крипто-инвесторы больше обеспокоены торговой войной, инициированной президентом, чем его благоприятной для криптовалют политикой, включая создание цифрового резерва активов.