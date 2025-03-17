12 американских биржевых фондов биткоин-ETF столкнулись с самой продолжительной серией недельных чистых оттоков средств с момента их листинга в январе прошлого года. Об этом пишет investing.com.
Биткоин-ETF переживают самую длительную негативную недельную тенденцию с момента их запуска
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Считается, что эта тенденция вызвана масштабным отходом от рисковых активов из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.
За последние пять недель инвесторы вывели из этих ETF более $5,5 млрд, согласно данным Bloomberg.
Рекордные оттоки начались вскоре после возвращения президента Трампа в Белый дом, что указывает на то, что крипто-инвесторы больше обеспокоены торговой войной, инициированной президентом, чем его благоприятной для криптовалют политикой, включая создание цифрового резерва активов.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии