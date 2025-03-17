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17 марта 2025, 14:33 Читати українською

AstraZeneca инвестирует до $1 миллиарда в революционную клеточную терапию, покупая EsoBiotec

Фармацевтический гигант AstraZeneca, имеющий шведско-британские корни, объявил о заключении соглашения о приобретении биотехнологической компании EsoBiotec. Сумма сделки может составить 1 миллиард долларов США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы AstraZeneca.

Фармацевтический гигант AstraZeneca, имеющий шведско-британские корни, объявил о заключении соглашения о приобретении биотехнологической компании EsoBiotec.

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Стратегическое приобретение для усиления позиций в онкологии

AstraZeneca активно развивает направление клеточной терапии, особенно в области лечения онкологических заболеваний. Компания инвестирует как в собственные разработки, так и в стратегические приобретения перспективных технологий.

Инновационная технология EsoBiotec: генетическая модификация иммунных клеток in vivo

Как отметили в AstraZeneca, EsoBiotec разработала уникальную технологию, позволяющую осуществлять генетическую модификацию иммунных клеток непосредственно в организме пациента (in vivo). Это открывает путь к созданию революционных методов клеточной терапии, занимающих считанные минуты.

Преимущества: введение и отсутствие необходимости истощения иммунной системы

Такой подход позволяет проводить клеточную терапию с помощью простой внутривенной инъекции, без необходимости предварительного истощения иммунной системы пациента, добавили в AstraZeneca.

Финансовые условия сделки: до $1 миллиарда с поэтапной оплатой

AstraZeneca приобретет 100% акций EsoBiotec. Общая сумма сделки может достигнуть 1 млрд долларов (без учета наличных средств и долговых обязательств).

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Источник: Минфин
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