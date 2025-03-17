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17 марта 2025, 13:12 Читати українською

Угроза национальной безопасности вынуждает Швецию и Норвегию пересмотреть отказ от наличных денег

Швеция, которая считается одной из самых безналичных стран мира, пересматривает свою стратегию полного перехода на цифровые платежи. Причиной стали растущие угрозы национальной безопасности. По данным последнего отчета Шведского центрального банка, только 10% покупок в стране совершаются наличными, тогда как большинство платежей производятся с помощью банковских карт или мобильного приложения Swish. Об этом сообщает The Guardian.

Швеция, которая считается одной из самых безналичных стран мира, пересматривает свою стратегию полного перехода на цифровые платежи.
Фото Pixabay

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Война в Украине и гибридные атаки: новые риски безналичного общества

На фоне российско-украинской войны, политической нестабильности в США и опасений по поводу возможных гибридных атак со стороны россии, полный отказ от наличности рассматривается как потенциальная угроза. Министерство обороны Швеции даже разослало всем домохозяйствам страны брошюру под названием «Если наступит кризис или война». В брошюре гражданам рекомендуется регулярно пользоваться наличными и иметь недельный запас наличных средств разного номинала для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Норвегия: штрафы за отказ от наличных и рекомендации по запасам

Сходные тенденции наблюдаются и в Норвегии. В прошлом году в стране был принят закон, предусматривающий штрафы для розничных торговцев за отказ принимать наличные деньги. Правительство Норвегии также рекомендует гражданам иметь при себе определенную сумму наличных средств, поскольку цифровые платежные системы уязвимы для кибератак.

Наличные как резервный вариант: позиция бывшего министра

Бывший министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Мель четко обозначила проблему: «Если никто не рассчитывается наличными и никто его не принимает, то наличные деньги перестают быть реальным резервным вариантом на случай кризиса».

Безопасность и доступность платежей — приоритет для центробанков

Эксперты отмечают, что центральные банки Швеции и Норвегии пришли к выводу, что безопасность и доступность платежных средств не менее важны, чем их эффективность. Таким образом, две страны, являвшиеся лидерами по внедрению безналичных расчетов, все еще рассматривают бумажные деньги как необходимый резервный инструмент на случай кризисных ситуаций.

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Источник: Минфин
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