Курс валют на 17 марта: доллар в банках подешевел

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 45,10−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,38−41,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,00−45,06 грн/евро.

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