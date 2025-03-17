В понедельник на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменилось, а в продаже потеряло 1 копейку.
Курс валют на 17 марта: доллар в банках подешевел
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 45,10−45,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,38−41,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,00−45,06 грн/евро.
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Источник: Минфин
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