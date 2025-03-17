Конкурент Shiba Inu — XYZVerse собирается заработать $1 за 6 месяцев благодаря механизму сжигания

Новый соперник на сцене токенов мемов привлекает внимание высокими целями. XYZVerse, использующая мощный механизм сжигания токенов, стремится добиться значительных успехов в росте стоимости. По мнению наблюдателей, в течение ближайших шести месяцев она может достичь отметки в 1 доллар . Этот потенциальный скачок вызывает любопытство как у инвесторов, так и у энтузиастов.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в революцию мемов, вызванную спортом. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на мемы-монеты.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем стал XYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,003333, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, способной вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Shiba Inu: Мемекоин на базе Ethereum, нацеленный на большие скачки

Shiba Inu (SHIB) — это не просто очередная криптовалюта с собачьей тематикой. Запущенная в августе 2020 года таинственным Рёши, SHIB начала свою работу с ошеломляющим количеством токенов в квадриллион. От других мемкоинов ее отличает то, что она основана на блокчейне Ethereum. Это означает, что он может подключиться к обширной экосистеме Ethereum, что обеспечивает большую совместимость и потенциальные возможности применения. Чтобы завоевать доверие, половина запасов SHIB была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину. Его решение пожертвовать значительную часть в фонд помощи криптовалютам India Covid и «сжечь» 40 % от общего объема поставок вывело SHIB в центр внимания мировой общественности.

В отличие от Dogecoin, который известен прежде всего своей культурой развлечений и чаевых, SHIB нацелен на более широкое применение. Его интеграция с Ethereum позволяет создавать такие платформы, как ShibaSwap, децентрализованную биржу, где пользователи могут торговать токенами и делать ставки. Также планируется создать платформу NFT и систему управления, которая позволит держателям иметь право голоса в отношении будущего проекта. В текущем рыночном цикле, когда инвесторы заинтересованы в токенах с реальным применением, технологические достижения SHIB могут сделать его заметным претендентом. По мере развития криптовалютного пространства монеты, сочетающие в себе сильную поддержку сообщества и практическое применение, могут выделиться среди других.

Вывод

SHIB и другие монеты заслуживают внимания, но уникальное сочетание спорта и мемов и ориентация на сообщество XYZVerse нацелены на огромный рост, позиционируя ее не просто как токен, а как культурное движение.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

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