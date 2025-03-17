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17 марта 2025, 11:37 Читати українською

Облигациям NovaPay подтвердили высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный рейтинг корпоративных облигаций NovaPay, вновь зафиксировав его на уровне uaАА. Это означает, что у ценных бумаг компании очень высокая кредитоспособность по сравнению с другими украинскими долговыми инструментами, говорится в сообщении компании.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный рейтинг корпоративных облигаций NovaPay, вновь зафиксировав его на уровне uaАА.

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Что известно

Такой рейтинг по итогам 2024 года получили облигации всех серий, выпущенных NovaPay — A, B, C, D, E, F, G, H и I.

Ценные бумаги доступны для покупки онлайн в приложении компании на срок от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования. Также некоторые серии облигаций NovaPay представлены на украинских биржах: серии A-I включены в список внелистинговых ценных бумаг на ПФТС и «Перспективе», а серии A-F также внесены в такой список на Украинской бирже.

Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

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Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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vbhjckfd
vbhjckfd
17 марта 2025, 12:05
#
З врахуванням податків виходить менш вигідно ніж овдп, в чому тоді сенс? Хіба для інвест фондів, у яких є обмеження на структуру портфелю…
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