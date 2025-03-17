Облигациям NovaPay подтвердили высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный рейтинг корпоративных облигаций NovaPay, вновь зафиксировав его на уровне uaАА. Это означает, что у ценных бумаг компании очень высокая кредитоспособность по сравнению с другими украинскими долговыми инструментами, говорится в сообщении компании.

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Что известно

Такой рейтинг по итогам 2024 года получили облигации всех серий, выпущенных NovaPay — A, B, C, D, E, F, G, H и I.

Ценные бумаги доступны для покупки онлайн в приложении компании на срок от 1 до 12 месяцев, с доходностью до 18% в зависимости от срока инвестирования. Также некоторые серии облигаций NovaPay представлены на украинских биржах: серии A-I включены в список внелистинговых ценных бумаг на ПФТС и «Перспективе», а серии A-F также внесены в такой список на Украинской бирже.

Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

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