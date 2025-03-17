Американские зумеры не имеют накоплений, достаточных даже на месяц расходов — исследование

В США молодые американцы оказались в финансово уязвимом положении: их сбережений не хватает даже на месяц привычных расходов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America Institute.

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Что говорит исследование

Согласно анализу банковских счетов и карточных транзакций, средний представитель поколения зумеров (т.е. людей, рожденных после 1995 года) в феврале 2025 года тратил в два раза больше, чем имел в накоплениях. Этот разрыв между доходами и расходами значительно увеличился за последние два года и стал выше, чем у всех других возрастных групп.

Отчасти это объясняется тем, что потребители поколения зумеров, многие из которых все еще занимают должности начального уровня и зарабатывают меньше, чем их старшие сверстники, склонны тратить большую часть своих доходов на предметы первой необходимости, включая аренду жилья и коммунальные услуги.

В то же время их расходы на развлечения, путешествия и другие необязательные категории выросли на 25% по сравнению с прошлым годом — заметно опережая общий уровень роста потребления.

Финансовые настроения поколений ухудшаются, особенно на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов и исчерпания накоплений, сформированных в период пандемии, отмечает Bloomberg. По данным Университета Мичигана, оптимизм американцев в отношении их финансового будущего достиг исторического минимума.

Экономисты и аналитики следят за тем, как этот рост тревожности скажется на потреблении — главном двигателе экономики США. Уже сейчас некоторые розничные сети предупреждают о снижении спроса, а данные показывают, что американцы начали тратить осторожнее.

Bank of America также указывает на ухудшение ситуации на рынке труда для молодежи.

За последний год число домохозяйств поколения зумеров, получающих пособие по безработице, выросло почти на треть — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Помимо этого, растущая скрытая безработица может оказать долгосрочное влияние на карьерные перспективы молодых специалистов.