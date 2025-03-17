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17 марта 2025, 10:15 Читати українською

Американские зумеры не имеют накоплений, достаточных даже на месяц расходов — исследование

В США молодые американцы оказались в финансово уязвимом положении: их сбережений не хватает даже на месяц привычных расходов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America Institute.

В США молодые американцы оказались в финансово уязвимом положении: их сбережений не хватает даже на месяц привычных расходов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America Institute.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорит исследованиеСогласно анализу банковских счетов и карточных транзакций, средний представитель поколения зумеров (т.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит исследование

Согласно анализу банковских счетов и карточных транзакций, средний представитель поколения зумеров (т.е. людей, рожденных после 1995 года) в феврале 2025 года тратил в два раза больше, чем имел в накоплениях. Этот разрыв между доходами и расходами значительно увеличился за последние два года и стал выше, чем у всех других возрастных групп.

Отчасти это объясняется тем, что потребители поколения зумеров, многие из которых все еще занимают должности начального уровня и зарабатывают меньше, чем их старшие сверстники, склонны тратить большую часть своих доходов на предметы первой необходимости, включая аренду жилья и коммунальные услуги.

В то же время их расходы на развлечения, путешествия и другие необязательные категории выросли на 25% по сравнению с прошлым годом — заметно опережая общий уровень роста потребления.

Финансовые настроения поколений ухудшаются, особенно на фоне высокой инфляции, дорогих кредитов и исчерпания накоплений, сформированных в период пандемии, отмечает Bloomberg. По данным Университета Мичигана, оптимизм американцев в отношении их финансового будущего достиг исторического минимума.

Экономисты и аналитики следят за тем, как этот рост тревожности скажется на потреблении — главном двигателе экономики США. Уже сейчас некоторые розничные сети предупреждают о снижении спроса, а данные показывают, что американцы начали тратить осторожнее.

Bank of America также указывает на ухудшение ситуации на рынке труда для молодежи.

За последний год число домохозяйств поколения зумеров, получающих пособие по безработице, выросло почти на треть — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Помимо этого, растущая скрытая безработица может оказать долгосрочное влияние на карьерные перспективы молодых специалистов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
tovg2004
tovg2004
17 марта 2025, 10:52
#
Відправляйте це поколіня американців в Україну, якщо так важко їм в Америці.
+
+15
Я_ __
Я_ __
17 марта 2025, 11:37
#
Tovg2004

«Відправляйте це поколіня американців в Україну, якщо так важко їм в Америці.»

Вони загнуться тут лише від ставок по кредитах, обмежень, штрафів і умов)) Україна для них буде як джунглі для тепличних квіток))
+
+30
veritas69
veritas69
17 марта 2025, 10:52
#
Цікава інформація. Можливо, такі дослідження проводились стосовно українських зумерів?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 марта 2025, 11:16
#
Это везде, США — не исключение. Как правило это один ребенок в семье, которого нянчат до старости родители. Плюс социалка.
+
0
Я_ __
Я_ __
17 марта 2025, 11:36
#
«Американські зумери не мають накопичень, достатніх навіть на місяць витрат — дослідження»

Нема мізків — нема заощаджень :D
+
0
StarPer
StarPer
17 марта 2025, 11:44
#
От *** — їм треба було скуповувати долари.
+
0
Я_ __
Я_ __
17 марта 2025, 11:40
#
«Фінансові настрої поколінь погіршуються, особливо на тлі високої інфляції, дорогих кредитів та вичерпання накопичень, сформованих під час пандемії, зазначає Bloomberg.»

Америка не знає нічого про високу інфляцію))) як сказали вище «нехай приїздять в Україну, якщо їм в США так „тяжко“»))
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