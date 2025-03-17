Индекс деловой активности в Украине упал до нуля — ИЭД

Индекс возобновления деловой активности в Украине в феврале снизился до нуля, что является самым плохим показателем за последние два месяца. В то же время, производственные планы предприятий на ближайшие три месяца продолжают расти второй месяц подряд. Об этом говорится в данных Института экономических исследований и политических консультаций, пишет Дело.

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Подробности

По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков, баланс между теми, кто отметил рост активности по сравнению с прошлым годом, и теми, кто наоборот заявил об ухудшении, сравнялся.

В феврале 21,1% опрошенных сказали, что их деловая активность лучше, чем год назад (в январе этот показатель составил 27,8%).

20,7% заявили, что она ухудшилась (против 18,5% в январе).

58,1% респондентов не ощутили изменений в своей деятельности.

Несмотря на неопределенность, бизнес оптимистично настроен. Показатель долгосрочной неопределенности (на два года вперед) снизился, что свидетельствует о росте уверенности бизнеса в будущем.

Согласно опросу, в феврале 79,5% компаний ожидают, что через два года останутся на текущем уровне производства. 15% планируют расширение деятельности, а 5% — сокращение.

Доля предприятий, которые не могут спрогнозировать свое будущее через два года, сократилась с 37 до 29%.

Индекс ожидаемых изменений производства растет второй месяц подряд — до 0,37. 36,1% предприятий в ближайшие 3−4 месяца планируют увеличить выпуск продукции.

Индекс ожидаемых изменений экспорта достиг рекорда за год — 0,41. 43,1% предприятий прогнозируют рост экспорта.

В то же время, средний срок новых заказов уменьшился с 6,3 месяца до 5,7.

Препятствия для бизнеса

Наибольшей проблемой для компаний остается нехватка рабочей силы из-за мобилизации и миграции работников. В январе этот показатель составил 65%, в феврале — 64%.

Среди других вызовов:

Рост цен на сырье и материалы — 56% (максимальный показатель с августа 2023 г.);

Опасные условия труда — 52% (самый низкий уровень за последние полгода);

Уменьшение спроса — сократилось до 29% с 39%;

Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением — 18%.

Коррупция и давление правоохранительных органов не являются ключевыми проблемами для бизнеса.

Отмечается, что доля негативных оценок действий властей уменьшается уже четвертый месяц подряд — в феврале она составила 21%. В то же время доля нейтральных оценок выросла до 66%.

Методика опроса

В февральском опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭД приняли участие 466 предприятий из 21 региона Украины. Опрос длился с 18 по 28 февраля.