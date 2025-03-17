Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
АРМА продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн
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«Принимаем решение, по которому Агентство по розыску и менеджменту активов продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн. Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства», — сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены правительством на восстановление и защиту государства.
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