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16 марта 2025, 12:18 Читати українською

В Украине продолжают расти цены на помидоры

На этой неделе на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдалась тенденция к повышению цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На этой неделе на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдалась тенденция к повышению цен.
Фото: pixabay.com

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Из-за стабильно низкого спроса на эту продукцию, который наблюдался на рынке томатов за последние несколько недель, импортеры вынуждены были сократить объемы поставок.

В результате предложение турецких овощей на украинском рынке значительно сократилось, что на фоне роста спроса спровоцировало очередное подорожание в данном сегменте.

Цены на помидоры

Так, цены на тепличные томаты сформировались в диапазоне 85−95 грн/кг ($2,05−2,29/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано с понижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.

При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновятся.

Также сообщается, что продажи в местных тепличных комбинатах начнутся не раньше середины апреля.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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