На этой неделе на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдалась тенденция к повышению цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В Украине продолжают расти цены на помидоры
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Из-за стабильно низкого спроса на эту продукцию, который наблюдался на рынке томатов за последние несколько недель, импортеры вынуждены были сократить объемы поставок.
В результате предложение турецких овощей на украинском рынке значительно сократилось, что на фоне роста спроса спровоцировало очередное подорожание в данном сегменте.
Цены на помидоры
Так, цены на тепличные томаты сформировались в диапазоне 85−95 грн/кг ($2,05−2,29/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время, цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, основным поставщиком которого является Турция, что связано с понижением импорта из этой страны из-за сезонного фактора.
При этом участники рынка не исключали дальнейшего роста цен, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновятся.
Также сообщается, что продажи в местных тепличных комбинатах начнутся не раньше середины апреля.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии