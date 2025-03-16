За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 894 240 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 марта: 1 400 российских оккупантов, 10 танков и 180 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 894240 (+1400) человек,
- танков — 10325 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 21478 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 24561 (+78) ед,
- РСЗО — 1317 (+2) ед,
- средства ПВО — 1104 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29413 (+180),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40684 (+113) ед,
- специальная техника — 3777 (+0).
Источник: Минфин
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