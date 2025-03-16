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16 марта 2025, 9:00 Читати українською

XYZVerse стал высокопотенциальным соперником, XRP идет к капитализации в 150 млрд долл

Новый соперник привлекает внимание на криптовалютной арене, обещая поразительные доходы. XYZVerse создает волны, предлагая потенциал для получения 500-кратной прибыли. В то же время XRP ставит перед собой амбициозные цели, намереваясь достичь рыночной капитализации в 150 миллиардов долларов. Эти события вызывают интерес у инвесторов, стремящихся открыть для себя новые возможности.

Новый соперник привлекает внимание на криптовалютной арене, обещая поразительные доходы.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете позволить себе пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск на революцию мемов, вызванную спортивными событиями. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на монеты-мемы.

Изображение выглядит как мультфильм, Человеческое лицо, одежда, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем стал XYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,003333, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, способной вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

XRP: криптовалюта, которая изменит определение трансграничных сделок

XRP — это цифровая валюта, призванная сделать глобальные платежи более быстрыми и доступными. Поддерживаемая XRP Ledger, она работает в децентрализованной системе без центрального органа. Это означает, что транзакции безопасны, необратимы и не требуют банковского счета для расчетов. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP была запущена с запасом в 100 миллиардов токенов. Из них 80 миллиардов были переданы компании Ripple, которая занимается повышением ликвидности сети и поддержкой экосистемы. Ripple разместила 55 миллиардов XRP в условном депонировании для контролируемого выпуска.

Благодаря своей программируемой природе XRP является быстрой, недорогой, открытой и устойчивой к цензуре или подделкам. Ее цель — обеспечить беспрепятственные платежные переводы между различными валютами, оправдывая свое название, происходящее от «ripple credits». На нынешнем рынке XRP выделяется своим потенциалом революционизировать трансграничные платежи. По сравнению с другими криптовалютами, такими как биткойн, которые могут иметь более медленное время транзакций и более высокие комиссии, XRP предлагает более эффективную альтернативу. Поскольку спрос на быстрые и безопасные международные платежи растет, XRP может стать привлекательным вариантом как для частных лиц, так и для финансовых учреждений.

Вывод

Хотя такие монеты, как XRP, подают надежды, но новаторство XYZVerse в области спортивных мемкоинов и экосистема, управляемая сообществом, делают ее одним из главных претендентов на значительный рост в 2025 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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