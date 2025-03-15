Укрпочта ввела в обращение новую марку «Город Героев. Мариуполь» с уникальным покрытием (фото)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2025, 10:03 Читати українською

Укрпочта ввела в обращение новую марку «Город Героев. Мариуполь» с уникальным покрытием (фото)

Укрпочта официально ввела в обращение новую почтовую марку «Город Героев. Мариуполь», посвященная годовщине трагедии в городе Марии. Особенностью этого выпуска является уникальное покрытие марок частицами стали, сделанной на комбинате «Азовсталь». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта официально ввела в обращение новую почтовую марку «Город Героев.
Фото: Укрпочта

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Французская компания Cartor Security Printers с помощью технологии термографии нанесла сталь на почтовые миниатюры.

Насколько нам известно, это первая стальная марка в мире. На нее нанесен металл из последней партии стали «Азовстали». Нам понадобилось более полугода, чтобы найти тех, кто сможет ее изготовить, и это оказалось по силам только нашим партнерам из Франции", — заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Главное изображение почтового выпуска «Город Героев. Мариуполь» — здание Драмтеатра, где от обстрелов скрывалось около тысячи мирных жителей, и на которое 16 марта 2022 года российские захватчики сбросили две авиабомбы.

Художник марки и почтового блока Олег Шупляк изобразил здание театра до и после российского удара как напоминание о тяжком преступлении оккупантов против мирного украинского города.

Кроме почтовой марки, вместе с выпуском Укрпочты также презентовала художественный конверт «Первый день» и карточку авторства Виктории Аникиенко, которая изобразила разрушенное здание мариупольского Драмтеатра и маленькую девочку рядом с ним, которая держит на руках белого кролика.

Это изображение также очень символично, ведь именно у здания разрушенного театра длиной во всю площадь была надпись «ДЕТИ», которая указывала на то, что в здание находятся дети. Но эта надпись не остановила россиян.

В состав почтового выпуска также вошел и немаркированный художественный конверт, на котором изображена фотография мариупольского художника Евгения Сосновского. Надпись на фотографии очень красноречива и не требует особого толкования, ведь на нем есть такие слова «Пусть поймет кремлевское животное, что Мариуполь — это Украина».

Тираж и характеристики

Тираж почтовой марки «Город Героев. Мариуполь» составляет 400 000 экземпляров, номинал — М (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой свыше 50 граммов до 250 граммов включительно и почтовой карты). Кроме того, Укрпочта выпустит 25 000 экземпляров конверта «Первый день», 25 000 художественных карт, 25 000 художественных конвертов.

Одновременно с выходом почтовой марки «Город Героев. Мариуполь» Укрпочта представляет почтовый блок с одноименным названием, состоящий из двух марок с номиналом W. Тираж блока лимитирован и составляет всего 6000 экземпляров с Сертификатом подлинности, из которых 3250 экземпляров в сувенирном буклете. Блок предназначен для обеспечения владельцев филателистических абонементов пакета «Эксклюзив» и пакета «Эксклюзив+».

Где купить

Купить почтовый выпуск «Город Героев. Мариуполь можно с 14 марта в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в почтовом маркете.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами