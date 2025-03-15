Укрпочта ввела в обращение новую марку «Город Героев. Мариуполь» с уникальным покрытием (фото)

Укрпочта официально ввела в обращение новую почтовую марку «Город Героев. Мариуполь», посвященная годовщине трагедии в городе Марии. Особенностью этого выпуска является уникальное покрытие марок частицами стали, сделанной на комбинате «Азовсталь». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Французская компания Cartor Security Printers с помощью технологии термографии нанесла сталь на почтовые миниатюры.

Насколько нам известно, это первая стальная марка в мире. На нее нанесен металл из последней партии стали «Азовстали». Нам понадобилось более полугода, чтобы найти тех, кто сможет ее изготовить, и это оказалось по силам только нашим партнерам из Франции", — заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Главное изображение почтового выпуска «Город Героев. Мариуполь» — здание Драмтеатра, где от обстрелов скрывалось около тысячи мирных жителей, и на которое 16 марта 2022 года российские захватчики сбросили две авиабомбы.

Художник марки и почтового блока Олег Шупляк изобразил здание театра до и после российского удара как напоминание о тяжком преступлении оккупантов против мирного украинского города.

Кроме почтовой марки, вместе с выпуском Укрпочты также презентовала художественный конверт «Первый день» и карточку авторства Виктории Аникиенко, которая изобразила разрушенное здание мариупольского Драмтеатра и маленькую девочку рядом с ним, которая держит на руках белого кролика.

Это изображение также очень символично, ведь именно у здания разрушенного театра длиной во всю площадь была надпись «ДЕТИ», которая указывала на то, что в здание находятся дети. Но эта надпись не остановила россиян.

В состав почтового выпуска также вошел и немаркированный художественный конверт, на котором изображена фотография мариупольского художника Евгения Сосновского. Надпись на фотографии очень красноречива и не требует особого толкования, ведь на нем есть такие слова «Пусть поймет кремлевское животное, что Мариуполь — это Украина».

Тираж и характеристики

Тираж почтовой марки «Город Героев. Мариуполь» составляет 400 000 экземпляров, номинал — М (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой свыше 50 граммов до 250 граммов включительно и почтовой карты). Кроме того, Укрпочта выпустит 25 000 экземпляров конверта «Первый день», 25 000 художественных карт, 25 000 художественных конвертов.

Одновременно с выходом почтовой марки «Город Героев. Мариуполь» Укрпочта представляет почтовый блок с одноименным названием, состоящий из двух марок с номиналом W. Тираж блока лимитирован и составляет всего 6000 экземпляров с Сертификатом подлинности, из которых 3250 экземпляров в сувенирном буклете. Блок предназначен для обеспечения владельцев филателистических абонементов пакета «Эксклюзив» и пакета «Эксклюзив+».

Где купить

Купить почтовый выпуск «Город Героев. Мариуполь можно с 14 марта в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в почтовом маркете.