За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 892 840 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 марта: 1 180 российских оккупантов, 2 танка и 97 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 892840 (+1180) человек,
- танков — 10315 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 21458 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 24483 (+28) ед,
- РСЗО — 1315 (+1) ед,
- средства ПВО — 1103 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29233 (+97),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40571 (+102) ед,
- специальная техника — 3777 (+0).
Источник: Минфин
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