Объем мировой торговли вырос до рекордных $33 трлн

Объем мировой торговли в 2024 году достиг рекордных $33 трлн, увеличившись за год на 3,7% ($1,2 трлн). Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), пишет Лига.

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Лидером стали услуги, которые выросли на 9% за прошлый год и прибавили $700 млрд (около 60% общего роста). Торговля товарами выросла на 2% ($500 млрд).

Развивающиеся экономики обогнали развитые страны по темпам роста торговли: их экспорт и импорт увеличился на 4% в годовом выражении. В развитых странах зафиксирован спад на 2%.

Дисбалансы по торговле товарами увеличились. Дефицит торговли США с Китаем достиг $355 млрд, дефицит с ЕС увеличился до $241 млрд. Профицит торговли Китая достиг самого высокого уровня с 2022 года.

В начале 2025 года торговля оставалась стабильной, однако рост геоэкономической напряженности, протекционистская политика и торговые споры сигнализируют о возможных грядущих сбоях, говорится в отчете.

Сегодня около двух третей международной торговли осуществляется без тарифов. Но эскалация тарифов будет препятствовать экспорту, особенно из развивающихся стран, резюмируют в UNCTAD.