НКЦБФР представила матрицу налогообложения криптовалюты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2025, 18:32 Читати українською

НКЦБФР представила матрицу налогообложения криптовалюты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения. Об этом заявил глава ведомства Руслан Магомедов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, этот шаг стал частью работы над законопроектом #10225, активно обсуждаемым и дорабатываемым.

Матрица была презентована на заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Она охватывает три основных направления налогообложения: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость (НДС).

Создание матрицы базируется на международном опыте и учитывает практику других стран. Это поможет рабочей группе глубже понять возможные риски и определить оптимальную модель для Украины", — заявил Магомедов.

По его словам, главная цель — разработать экономически обоснованные и прозрачные правила налогообложения, которые поддержат развитие рынка и будут приемлемыми для всех участников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
14 марта 2025, 19:07
#
Честно сказать я не представляю что они там могли придумать. причина — у нас построена экономика ДОЖИТИЯ. В экономики развития два класса элементов должны получать бонусы — это инвесторы и предприниматели. В украинских реалиях это два класса наиболее наказываемых. Только вы стали инвестором — платите налог на инфляцию, стали предпринимателем — там вообще список длинный начиная от штрафа в 150% от оборота за точку с запятой в чеке, заканчивая по 300 тыс за ошибки при оформлении работников.

А криптаны — это такие люди которые и не инвесторы и вроде как инвесторы, мальчики с рюкзачками, и с ними как с первыми двумя классами не получится, ибо они плавки в рюкзачок и на бали и все …

потому интересно как с ними заигрывать будут …

ну и пытаться какие то законы лепить когда этот рынок уже есть лет 20, а осталось ему лет 10… гггоооосссударственники…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами