Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения. Об этом заявил глава ведомства Руслан Магомедов.
НКЦБФР представила матрицу налогообложения криптовалюты
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По его словам, этот шаг стал частью работы над законопроектом #10225, активно обсуждаемым и дорабатываемым.
Матрица была презентована на заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Она охватывает три основных направления налогообложения: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость (НДС).
Создание матрицы базируется на международном опыте и учитывает практику других стран. Это поможет рабочей группе глубже понять возможные риски и определить оптимальную модель для Украины", — заявил Магомедов.
По его словам, главная цель — разработать экономически обоснованные и прозрачные правила налогообложения, которые поддержат развитие рынка и будут приемлемыми для всех участников.
Комментарии - 1
А криптаны — это такие люди которые и не инвесторы и вроде как инвесторы, мальчики с рюкзачками, и с ними как с первыми двумя классами не получится, ибо они плавки в рюкзачок и на бали и все …
потому интересно как с ними заигрывать будут …
ну и пытаться какие то законы лепить когда этот рынок уже есть лет 20, а осталось ему лет 10… гггоооосссударственники…