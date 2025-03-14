НКЦБФР представила матрицу налогообложения криптовалюты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила матрицу налогообложения. Об этом заявил глава ведомства Руслан Магомедов.

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По его словам, этот шаг стал частью работы над законопроектом #10225, активно обсуждаемым и дорабатываемым.

Матрица была презентована на заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Она охватывает три основных направления налогообложения: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость (НДС).

Создание матрицы базируется на международном опыте и учитывает практику других стран. Это поможет рабочей группе глубже понять возможные риски и определить оптимальную модель для Украины", — заявил Магомедов.

По его словам, главная цель — разработать экономически обоснованные и прозрачные правила налогообложения, которые поддержат развитие рынка и будут приемлемыми для всех участников.