К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 марта: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 14 марта
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Закрытие 14 марта
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Изменения
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41,50/41,53
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41,38/41,44
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12/9
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44,99/45,01
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45,02/45,07
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3/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн, а продают за 45,46 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 45,10−45,27 грн.
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Источник: Минфин
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