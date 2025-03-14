Число владельцев элитных авто за год выросло на 38%. Они уплатили 220 млн грн «налога на роскошь»

В 2024 году количество владельцев автомобилей, подлежащих уплате «налога на роскошь», выросло на 38%, достигнув 10 217 человек по сравнению с 7 292 в 2023 году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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За год они уплатили почти 220 млн грн транспортного налога в местные бюджеты, что на 37%, или на 59 млн грн больше, чем в прошлом году.

Подавляющее большинство плательщиков — физические лица, 7193 владельцев авто оплатили 136,2 млн грн. В то же время более 3 тыс. юридических лиц перечислили 83,5 млн. грн налога.

Регионы

Больше всего «налога на роскошь» владельцы элитных авто уплатили в таких регионах:

в Киеве — 62,2 млн грн;

в Днепропетровской области — 21,2 млн грн;

в Одесской области — 18,8 млн грн;

в Киевской области — 17,2 млн грн.

Напомним

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2024 — 2 662 500 грн, в 2025 — 3 000 000 грн).

Ставка транспортного налога — 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Список легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном вебсайте (www.me.gov.ua) ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2024 году в список попали следующие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Roy. В общей сложности налогообложению подлежали 488 моделей.

В 2025 году определены 352 марки автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог.

Уведомление о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получат в своем электронном кабинете.

Физическим лицам будут сформированы налоговые уведомления — решения и отправлены по почте по месту налогового адреса. Если физические лица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, им начисление придет в электронный кабинет.

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