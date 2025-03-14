BMW прогнозирует убытки в 1 млрд евро из-за тарифов США

Компания BMW прогнозирует, что в текущем году глобальная тарифная война приведет к потерям в размере €1 млрд. Об этом пишет Financial Times.

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Производитель автомобилей Mini и Rolls-Royce зафиксировал падение прибыли на 36% в 2024 году и не ожидает улучшения ситуации в 2025 году. Новые пошлины на импорт электромобилей из Китая в ЕС, поставки из Мексики в США и американские ограничения на алюминий могут сократить маржу компании на 1%.

Гендиректор BMW Оливер Зипсе отметил негативное влияние тарифов на производство. «Надеемся, что скоро все поймут: в такой ситуации нет выигрышных сторон», добавил он.

Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобилей на €10 млрд. При этом 56% машин, производимых в Германии, реализовали за пределами ЕС.

За год акции BMW подешевели более чем на 20%, а после сообщения о финансовом ущербе их стоимость упала еще на 2%.