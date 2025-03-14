Компания BMW прогнозирует, что в текущем году глобальная тарифная война приведет к потерям в размере €1 млрд. Об этом пишет Financial Times.
BMW прогнозирует убытки в 1 млрд евро из-за тарифов США
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Производитель автомобилей Mini и Rolls-Royce зафиксировал падение прибыли на 36% в 2024 году и не ожидает улучшения ситуации в 2025 году. Новые пошлины на импорт электромобилей из Китая в ЕС, поставки из Мексики в США и американские ограничения на алюминий могут сократить маржу компании на 1%.
Гендиректор BMW Оливер Зипсе отметил негативное влияние тарифов на производство. «Надеемся, что скоро все поймут: в такой ситуации нет выигрышных сторон», добавил он.
Крупнейший завод BMW в США, расположенный в Южной Каролине, в 2023 году экспортировал автомобилей на €10 млрд. При этом 56% машин, производимых в Германии, реализовали за пределами ЕС.
За год акции BMW подешевели более чем на 20%, а после сообщения о финансовом ущербе их стоимость упала еще на 2%.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии