В феврале темпы возобновления деловой активности упали до минимума за два года — опрос ИЭД

В феврале темпы возобновления деловой активности сократились до самого низкого за последние два года значения, хотя производственные планы на следующие три месяца продолжили рост за второй месяц. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) среди 466 промышленных предприятий.

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Отмечается, что основными препятствиями для развития бизнеса остаются нехватка рабочей силы, рост цен и физическая опасность.

Индекс Возобновления Деловой Активности упал до самого низкого значения за последние 24 месяца — с январских 0,09 до нуля.

«Индекс Возобновления Деловой Активности означает баланс между теми, кто сказал, что деловая активность на их предприятии лучше, чем была в этот же период прошлого года, и теми, кто сказал, что она хуже. В феврале 21,1% опрошенных сказали, что их деловая активность „лучшая“, но этот показатель сократился с 27,8% в январе. Еще 20,7% сказали, что „хуже“, и это больше, чем предыдущие 18,5%. В целом февральский показатель ИИДА самый плохой с марта 2023 года», — заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

В то же время, 58,1% респондентов не почувствовали никаких изменений в деловой активности.

Агрегированный Показатель Перспектив Промышленности, включающий производственные ожидания, оценку запасов готовой продукции и портфеля заказов, вырос с 0,08 до 0,09 из-за улучшения краткосрочных ожиданий производства.

Загруженность производственных мощностей существенно не изменилась. Доля предприятий, работающих почти на полную мощность (т.е. от 75% до 99% мощностей), сократилась с 54% в январе до 53% в феврале, а доля работающих на 50−74% мощности выросла на этот же 1 п.п. — до 18%.

Несмотря на падение ИВДА, показатель долгосрочной неопределенности (на два года вперед) снизился, что говорит о росте уверенности бизнеса в своем будущем.

«В прошлом году мы наблюдали между мартом и февралем похожее падение. И сейчас в феврале тоже существенно сократилась неопределенность. Доля респондентов, которые не смогли ответить, что у них будет на предприятии через два года, сократилась на 8 процентных пунктов — с 37% до 29%», — рассказала Оксана Кузяков.

В феврале 79,5% бизнесов ожидали, что через два года они останутся на текущем уровне производства. При этом доля планирующих расширить деятельность достигала более 15%, а планирующих ее сузить 5%.

Индекс ожидаемых изменений производства продолжил расти второй месяц подряд (до 0,37) за счет увеличения до 36,1% доли предприятий, которые в ближайшие 3−4 месяца планируют увеличивать выпуск продукции. И третий месяц подряд растет индекс ожидаемых изменений экспорта (до 0,41) — уже рекордные за год 43,1% предприятий ожидают роста своего экспорта в ближайшее время.

Однако средний срок новых заказов снизился с 6,3 месяца до 5,7. Среди отраслей с крупнейшими портфелями заказов — деревообрабатывающая промышленность и производство тканей, одежды и обуви, с наименьшими — полиграфическая отрасль.

Главным препятствием для ведения бизнеса в военное время остается нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников.

«В январе этот показатель составил 65%, в феврале — 64%. С другой стороны, есть определенные изменения в следующих двух препятствиях для ведения бизнеса. В феврале проблема роста цен немного актуализировалась — об этом сообщили 56% респондентов.

А «опасно работать» осталось на прежнем уровне — 52%, — заявил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Отмечается, что 56% предприятий, волнующихся ростом цен на сырье и материалы, это максимальный показатель с августа 2023 года. В то время как 52% бизнеса, считающего опасные условия работы препятствием для своего бизнеса, это локальный минимум за последние полгода. При этом если посмотреть на результаты по регионам, то

сохраняется тенденция, что в центральных областях и близких к линии фронта регионах актуальность этого препятствия намного выше по сравнению с западными регионами.

Наиболее существенным изменением в рейтинге препятствий за февраль стало сокращение показателей «уменьшения спроса на продукцию или услуги» с 39% до 29%. Пятерку основных проблем замыкает препятствие «перебои с электро-, водо- или теплоснабжением», на которое в феврале указывали только 18% опрошенных.

Это самый низкий результат с осени 2022 года. Ситуация намного улучшилась. Длительных отключений зимой не было, и мы оказались более готовы к таким вызовам", — отметил Евгений Ангел.

Коррупция и давление со стороны правоохранительных органов, как и во время предыдущих волн, остались несущественными, по сравнению с другими препятствиями. Доля негативных оценок правительства уменьшается четвертый месяц подряд — в феврале до 21%, в то время как доля

нейтральных оценок возросло до 66%.

Опрос

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.