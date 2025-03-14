Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 5 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 5 новых кейсов в список SCAM-проектов
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Кого добавили в список
Список дополнили следующими сомнительными проектами:
- Turf Capital Private LTD;
- OptCrypt;
- Проект по обучению инвестиций FinUp;
- Euoptrade;
- FxPlag.
В списке Комиссии уже более 400 сомнительных проектов, которые можно просмотреть по ссылке.
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Источник: Минфин
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