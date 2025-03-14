Банковская система показывает рост ликвидности. Уровень достиг рекордных 1,9 трлн грн

В начале 2025 г. украинская банковская система демонстрирует дальнейший рост запаса ликвидности. По предварительным данным, за февраль объем средств физических лиц в гривне увеличился на 2,3%. Это свидетельствует о сохранении положительной динамики доверия населения к банкам в условиях сложной экономической ситуации, вызванной войной. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Что известно

Гривневые средства на счетах предприятий также выросли на 2,3% за февраль. Это позволило компенсировать большую часть наблюдавшихся в январе сезонных оттоков.

Аналитики НБУ отмечают, что такая динамика повторяет тенденцию, наблюдавшуюся до полномасштабного вторжения. Поступления на счета клиентов, как правило, росли в конце календарного года, затем сокращались в начале следующего, но быстро восстанавливались. При этом эти колебания не оказали негативного влияния на общий уровень ликвидности банковской системы.

По состоянию на начало марта 2025 года общий объем средств клиентов в гривне в украинских банках достиг рекордного уровня — 1,9 триллиона гривен. С начала полномасштабного вторжения россии этот показатель увеличился вдвое, несмотря на все экономические трудности военного времени. В НБУ подчеркивают, что столь значительный объем финансовых ресурсов является надежной основой для дальнейшего расширения инвестиционной деятельности и кредитования экономики.

Высокие нормативы ликвидности и запас прочности

Важным индикатором стабильности банковского сектора является то, что финансовые учреждения с большим запасом выполняют установленные нормативы как краткосрочной, так и долгосрочной ликвидности. Кроме того, объемы высококачественных ликвидных активов в банках превышают показатели, зафиксированные в начале полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о значительном запасе прочности банковской системы Украины.