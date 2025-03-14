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14 марта 2025, 14:55 Читати українською

Бундесбанк предупредил, что американские пошлины могут подтолкнуть Германию к рецессии

Президент Центрального банка Германии (Бундесбанк) Йоахим Нагель считает, что пошлины на импортируемые в США товары могут спровоцировать новую рецессию в крупнейшей экономике Европы. Об этом Нагель сказал в интервью BBC.

Президент Центрального банка Германии (Бундесбанк) Йоахим Нагель считает, что пошлины на импортируемые в США товары могут спровоцировать новую рецессию в крупнейшей экономике Европы.

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Что известно

Хотя реакция Европы на пошлины США оправдана, считает Нагель, торговая война в конечном счете нанесет ущерб всем привлеченным сторонам.

«Мы живем в мире, где действуют пошлины, поэтому в этом году нас может ждать рецессия, если пошлины действительно будут введены», — отметил глава немецкого банка.

Бундесбанк прогнозирует, что без пошлин экономика Германии будет стагнировать, но все равно вырастет примерно на 0,2%, добавил он.

Нагель назвал тарифную политику президента США Дональда Трампа «экономикой прошлого» и «не очень хорошей идеей». Он выразил поддержку ответным мерам Евросоюза после того, как Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали в США.

Подробности

Признавая, что торговые войны порождают «только проигравших», Нагель заявил, что ЕС не имел другого выбора, кроме как отреагировать.

«Ведь если что-то работает против вас, вы не можете принять такую политику», — подчеркнул президент Бундесбанка.

Накануне главный экономист крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Брюс Касман оценил вероятность рецессии США в 2025 году в 40%. Риск рецессии возрастет, вероятно, до 50% или даже больше, если пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля, действительно вступят в силу.

Источник: Минфин
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